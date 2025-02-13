Глава Пентагона Хегсет: беседа Трампа и Путина должна привести к миру на Украине

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Администрация США рассчитывает, что переговоры американского президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным помогут урегулировать конфликт на Украине. Такое мнение выразил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-подходе с генсеком НАТО Марком Рютте перед встречей глав оборонных ведомств альянса в Брюсселе, передает ТАСС.

По его словам, только Трамп смог собрать вместе все стороны украинского конфликта для того, чтобы достичь мира. Он указал, что это произошло накануне, когда американский лидер созвонился и с Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом Хегсет считает, что его задача как представителя США – озвучивать реальные вещи о ходе конфликта на Украине. Теперь же глава Пентагона ждет встречи с союзниками по НАТО, чтобы честно обсудить сложившуюся ситуацию.

Трамп поговорил с Путиным по телефону вечером 12 февраля. На протяжении 1,5 часа президенты двух стран обсуждали конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и иные мировые проблемы.

Затем Трамп позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому и озвучил, что хочет, как и Путин, мира. Глава США также сообщил, что не видит никакой угрозы в ведении прямого диалога с Москвой без участия украинского лидера.

Трамп отметил, что собирается встретиться с Путиным в Саудовской Аравии. При этом никаких обещаний посетить Украину он не давал, добавил американский лидер.

