Трамп сообщил, что планирует часто созваниваться с Путиным

Фото: 123RF/palinchak

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что собирается часто контактировать с Владимиром Путиным по телефону. Об этом он рассказал во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп также допустил, что после первой личной встречи с российским президентом в Саудовской Аравии может сразу последовать вторая.

"Вероятно, у нас будет первая встреча, и потом посмотрим, что мы можем сделать насчет второй встречи", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Президент США не видит какой-либо угрозы в ведении прямого диалога с Москвой без участия украинского лидера Владимира Зеленского. Трамп также поделился, что во время разговора с Путиным предложил ввести режим прекращения огня на Украине, однако президент России отметил, что не хочет, чтобы разрешение ситуации было временным.

Трамп провел длинный и содержательный телефонный разговор с Путиным 12 февраля. Переговоры длились 1,5 часа. Главы стран поговорили о конфликте на Ближнем Востоке и его урегулировании, энергетике и искусственном интеллекте, а также о ситуации на Украине.

Путин и Трамп согласились, что украинский конфликт и "миллионы смертей" необходимо остановить. В связи с этим Россия и США готовы незамедлительно начать переговоры.

Трамп также сообщил, что планирует провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии. Однако какие-либо сроки предполагаемой встречи глава Белого дома не обозначил.