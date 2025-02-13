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Трамп сообщил, что планирует часто созваниваться с Путиным
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Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что собирается часто контактировать с Владимиром Путиным по телефону. Об этом он рассказал во время общения с журналистами в Белом доме.
Трамп также допустил, что после первой личной встречи с российским президентом в Саудовской Аравии может сразу последовать вторая.
"Вероятно, у нас будет первая встреча, и потом посмотрим, что мы можем сделать насчет второй встречи", – приводит РИА Новости слова Трампа.
Президент США не видит какой-либо угрозы в ведении прямого диалога с Москвой без участия украинского лидера Владимира Зеленского. Трамп также поделился, что во время разговора с Путиным предложил ввести режим прекращения огня на Украине, однако президент России отметил, что не хочет, чтобы разрешение ситуации было временным.
Трамп провел длинный и содержательный телефонный разговор с Путиным 12 февраля. Переговоры длились 1,5 часа. Главы стран поговорили о конфликте на Ближнем Востоке и его урегулировании, энергетике и искусственном интеллекте, а также о ситуации на Украине.
Путин и Трамп согласились, что украинский конфликт и "миллионы смертей" необходимо остановить. В связи с этим Россия и США готовы незамедлительно начать переговоры.
Трамп также сообщил, что планирует провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии. Однако какие-либо сроки предполагаемой встречи глава Белого дома не обозначил.
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