Bloomberg: союзников США в Европе не уведомили о разговоре Трампа и Путина

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Американских союзников в Европе не предупреждали, что президент США Дональд Трамп планирует поговорить по телефону с Владимиром Путиным. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Bloomberg.

Чиновники, с которым побеседовало иностранное издание, назвали подобные действия Трампа "продажностью", переживая по поводу того, что Вашингтон может уступить основным требованиям президента РФ, не получив ничего взамен.

Трамп и Путин провели телефонный разговор вечером 12 февраля. Переговоры длились полтора часа. Лидеры США и РФ поговорили по поводу конфликта на Украине, ситуации на Ближнем Востоке и иных мировых проблем.

После этого Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. В телефонном разговоре американский лидер заявил, что тот хочет мира, как и Путин.

По итогу переговоров Трамп заявил, что собирается часто созваниваться с Путиным. По словам президента США, он не видит какой-либо угрозы в ведении прямого диалога с Москвой без участия Зеленского.

Глава Белого дома добавил, что планирует также встретиться с Путиным в Саудовской Аравии, после чего может последовать и еще одна встреча. При этом Трамп отметил, что не давал каких-либо обещаний посетить Украину.

