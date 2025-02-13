13 февраля, 09:24Политика
Медведев назвал важным для мира разговор Путина и Трампа
Фото: kremlin.ru
Телефонный разговор Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа важен сам по себе, написал на своей странице "ВКонтакте" зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Разговор президентов России и США, наконец, состоялся. Это очень важно само по себе. Предыдущая администрация США свернула все контакты на высшем уровне, желая наказать и унизить Россию", – подчеркнул политик.
По словам Медведева, результатом подобной политики прошлого американского руководства стал мир, который "балансировал на грани Апокалипсиса".
Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером 12 февраля. Переговоры продолжались 1,5 часа. Главы государств обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и прочие мировые проблемы. После общения с российским президентом Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Белого дома заявил, что тот хочет мира, как и Путин.
По результатам переговоров Трамп заявил, что собирается часто контактировать с Путиным по телефону. По словам президента США, он не видит какой-либо угрозы в ведении прямого диалога с Москвой без участия Зеленского.
Глава Белого дома добавил, что планирует провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, после которой может последовать и вторая встреча. Трамп отметил, что не давал каких-либо обещаний посетить Украину.
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