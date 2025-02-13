Медведев назвал важным для мира разговор Путина и Трампа

Фото: kremlin.ru

Телефонный разговор Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа важен сам по себе, написал на своей странице "ВКонтакте" зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Разговор президентов России и США, наконец, состоялся. Это очень важно само по себе. Предыдущая администрация США свернула все контакты на высшем уровне, желая наказать и унизить Россию", – подчеркнул политик.

По словам Медведева, результатом подобной политики прошлого американского руководства стал мир, который "балансировал на грани Апокалипсиса".

Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером 12 февраля. Переговоры продолжались 1,5 часа. Главы государств обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и прочие мировые проблемы. После общения с российским президентом Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Белого дома заявил, что тот хочет мира, как и Путин.

По результатам переговоров Трамп заявил, что собирается часто контактировать с Путиным по телефону. По словам президента США, он не видит какой-либо угрозы в ведении прямого диалога с Москвой без участия Зеленского.

Глава Белого дома добавил, что планирует провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, после которой может последовать и вторая встреча. Трамп отметил, что не давал каких-либо обещаний посетить Украину.