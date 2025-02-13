Трамп сообщил, что ожидает визита Путина в США и своего – в Россию

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Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что ожидает визита Владимира Путина в США и своего ответного визита в Россию. Об этом пишет РИА Новости.

"Фактически, мы ожидаем, что он приедет сюда, а я – туда. Кроме того, наша первая встреча, вероятно, состоится в Саудовской Аравии", – отметил Трамп.

Одновременно с этим президент США заявил, что не давал каких-либо обещаний посетить Украину.

Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером 12 февраля. Переговоры продолжались 1,5 часа. Главы государств обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и прочие мировые проблемы.

После разговора Трамп заявил, что планирует провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии. Он добавил, что может "с большой уверенностью" говорить о стремлении президента России завершить украинский конфликт.