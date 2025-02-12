FT: Киев недоволен словами главы Пентагона Хегсета о членстве Украины в НАТО

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Украинские чиновники выразили недовольство после слов главы Пентагона Пита Хегсета о нереалистичности членства Украины в НАТО. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.

Помимо этого, чиновники сказали журналистам, что будут работать со странами Европы над созданием альтернативных договоренностей по безопасности.

Ранее министр обороны США назвал вступление Украины в Североатлантический альянс нереалистичным исходом урегулирования украинского конфликта. По его словам, также невозможно возвращение Украины к границам 2014 года.

США, как и западные страны, хотят суверенной Украины, уточнил Хегсет и призвал закончить боевые действия. Он считает, что конфликт достиг критического этапа.