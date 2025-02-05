Лавров согласился со словами Трампа о втягивании Украины в НАТО

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Москва приветствует слова президента США Дональда Трампа об ошибочности курса на втягивание Украины в НАТО, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

В одном из своих первых выступлений лидер Штатов раскритиковал предыдущую администрацию из-за позиции по Украине, напомнил Лавров. Тогда Трамп прямо заявил, что одной из главных ошибок стало втягивание Украины в Альянс. Эти слова были впервые произнесены не просто западным лидером, но главой США, заметил дипломат.

"Впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьез США", – цитирует его РИА Новости.

Ранее Трамп рассказывал, что Вашингтон ведет очень конструктивные переговоры с РФ и Украиной по урегулированию конфликта. Он выражал надежду, что кризис будет решен уже в недалеком будущем. Украинский президент Владимир Зеленский также допустил возможность прямых переговоров с Владимиром Путиным, если это будет "единственной конфигурацией", которая позволит достичь мира.

