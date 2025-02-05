Трамп заявил, что США ведут переговоры с Россией и Украиной

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Вашингтон ведет "очень конструктивные переговоры" с Москвой и Киевом об урегулировании украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Причем на вопрос о том, будет ли он выступать против сохранения Россией освобожденных территорий, американский лидер ответил, что диалог идет с руководством обеих стран.

Также Трамп выразил надежду, что конфликт завершится уже в недалеком будущем.

При этом полную информацию о прогрессе по данному вопросу в США пока не готовы раскрыть, заявлял советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолц. Он отметил, что половина мира пытается помочь Трампу завершить конфликт справедливым образом.

Говоря о перспективе разговора с Владимиром Путиным, республиканец ранее уточнял, что в ходе общения, возможно, получится сделать "что-то существенное". Американский лидер также заявил, что в вопросе урегулирования конфликта был достигнут большой прогресс.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подвижек по вопросу организации контактов между Россией, США и Украиной пока нет. Политик связал слова Трампа с процессом внутреннего планирования в Вашингтоне.

