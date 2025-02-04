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Россия открыта к серьезному диалогу по урегулированию украинского кризиса, который может быть основан на положениях стамбульского документа 2022 года. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС.

"Российская сторона открыта к реалистичным предложениям и готова к серьезному разговору", – высказался он.

Дипломат подчеркнул, что для начала переговоров необходимо решить юридические аспекты, связанные с легитимностью украинского лидера Владимира Зеленского и его указом о запрете проведения переговоров с Москвой.

Полищук отметил, что мирное урегулирование возможно на основе стамбульского документа, который предусматривает нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отказ от размещения иностранных войск и баз на ее территории. При этом должны учитываться современные территориальные реалии и устраняться первопричины украинского кризиса.

Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил о необходимости проведения Киевом выборов. Это может произойти до конца 2025 года, уверен он. Кроме того, сам Зеленский признал, что Киеву следует перейти к переговорам с РФ о прекращении конфликта.

Согласно информации СМИ, команда президента США Дональда Трампа обсуждает способы убедить Киев провести выборы президента в рамках перемирия с Россией.

