Путин согласился, что ему нужна встреча с Трампом

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Владимир Путин заявил, что ему с президентом США Дональдом Трампом "лучше встретиться". Будущая встреча, по его мнению, зависит от решения действующей администрации лидера Америки.

По словам российского лидера, Москва видит заявления 47-го главы Штатов о готовности к совместной работе по завершению конфликта на Украине. При этом, отметил Путин, у него всегда были доверительные и деловые отношения с Трампом.

"Мы готовы к переговорам по украинской проблематике, но есть вопросы, требующие особого внимания", – отметил президент РФ в разговоре с автором программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным.

Глава России отметил, что украинского кризиса можно было бы избежать, если бы у Трампа "не украли победу" на выборах в 2020 году, однако в будущем диалоге РФ и США стороны будут опираться на современные реалии.

"Действительно, президент США сделал много по этому поводу заявлений. Во-первых, хочу сказать, что Россия никогда не отказывалась от контактов с США. И не наша вина в том, что прежняя администрация от этих контактов отказалась", – заявил Путин.

Он также напомнил, что во время первого президентского срока республиканец ввел множество санкций в отношении России, которые могли не соответствовать интересам Америки.

"Кстати говоря, Байден (Джо Байден, 46-й президент США. – Прим. ред.) подхватил эту эстафетную палочку и вводил еще больше ограничений – результат известен", – добавил политик.

При этом Путин сомневается, что новые санкции США к РФ будут приняты, так как они могут обратиться против самих Штатов.

Ранее Трамп заявлял о желании немедленно встретиться с Путиным, а также сообщал о готовности Украины пойти на сделку по урегулированию конфликта. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что президент Украины Владимир Зеленский не может быть готов к сделке, так как сам себе запретил переговоры с Путиным.

В свою очередь, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков указывал, что контакт Путина и Трампа пока не был согласован. По словам дипломата, в настоящий период продолжается внутренняя подготовка к их встрече. По его словам, российская сторона приступит к согласованию графиков и организационных моментов после того, как "услышит из Вашингтона что-то более внятное и конкретное".