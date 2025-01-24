Песков заявил о неготовности Зеленского к сделке с Россией

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Украинский президент Владимир Зеленский не может быть готов к сделке с Россией по урегулированию конфликта, поскольку он сам себе запретил переговоры с Владимиром Путиным. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам политика, украинский конфликт идет из-за угрозы нацбезопасности России и полного отказа западных стран прислушиваться к озабоченностям российской стороны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова пойти на сделку по урегулированию конфликта. Завершение конфликта зависит от России, считает он.

Американский лидер также сообщал о желании немедленно встретиться с Путиным. По его словам, он получает сигналы о готовности президента России к этому.

Сам Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным. С его слов, это может произойти, если Трамп гарантирует Украине безопасность.