24 января, 12:57Политика
Песков заявил о неготовности Зеленского к сделке с Россией
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Украинский президент Владимир Зеленский не может быть готов к сделке с Россией по урегулированию конфликта, поскольку он сам себе запретил переговоры с Владимиром Путиным. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По словам политика, украинский конфликт идет из-за угрозы нацбезопасности России и полного отказа западных стран прислушиваться к озабоченностям российской стороны.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова пойти на сделку по урегулированию конфликта. Завершение конфликта зависит от России, считает он.
Американский лидер также сообщал о желании немедленно встретиться с Путиным. По его словам, он получает сигналы о готовности президента России к этому.
Сам Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным. С его слов, это может произойти, если Трамп гарантирует Украине безопасность.
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