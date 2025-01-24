Bloomberg: новая администрация США не хочет участвовать в восстановлении Украины

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Новая администрация США не хочет принимать участие в восстановлении Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного дипломата.

"Это то, что они предложили частному сектору взять на себя", – отметил собеседник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна завершить СВО, иначе у него не будет выбора и он введет новые санкции. Лидер Штатов отмечал, что готов сделать Владимиру Путину "большое одолжение".

Также Трамп обвинил украинского президента Владимира Зеленского в том, что он сам допустил конфликт. Лидер США подчеркивал, что хочет немедленно встретиться с Путиным.

