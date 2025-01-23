Песков не стал комментировать информацию СМИ о достижении Россией целей СВО

Фото: 123RF/bumbledee

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может прокомментировать публикацию агентства Reuters о том, что Россия якобы достигла основных целей специальной военной операции (СВО) на Украине.

"Не могу прокомментировать. Не считаю возможным это комментировать", – сказал он.

Reuters утверждал, что Владимир Путин удовлетворен тем, что ВС РФ контролируют часть территорий, соединяющих материковую Россию с Крымом, а также ослаблением потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ). СМИ также писало, что глава государства якобы обеспокоен состоянием российской экономики после трех лет конфликта.

Ранее американский президент Дональд Трамп призвал Россию к завершению спецоперации и пригрозил наложить новые санкции и пошлины. По его мнению, СВО нужно завершить немедленно, поскольку при дальнейшем развитии конфликта будет только хуже.

Однако в Кремле не увидели в этих предупреждениях ничего нового, уточнил Песков. Он напомнил, что во время своего первого президентского срока Трамп любил прибегать к санкционным методам.