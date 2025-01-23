Песков: Кремль не увидел ничего нового в санкционных угрозах Трампа

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Президент США Дональд Трамп любил прибегать к санкционным методам во время своего первого срока в Белом доме. В связи с этим Кремль не увидел в его недавних предупреждениях, адресованных России, ничего нового, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Трамп стал тем американским президентом, который чаще всего прибегал к использованию санкций. При этом все недружественные действия, направленные против России, будут иметь последствия, предупредил Песков.

Пресс-секретарь главы государства также обратил внимание, что США зарабатывают деньги на помощи Украине. По его словам, американские власти добиваются этого за счет того, что страна продает европейским странам дорогие энергоресурсы, а также не направляет большую часть денежных средств своим сателлитам.

"Она (Америка. – Прим. ред.) размещает у себя в стране в своей военной промышленности заказы, создавая для своей экономики новые налоги, новые рабочие места, развивая новые технологии. Поэтому в каждом случае это успешный бизнес", – пояснил Песков.

Ранее Трамп призвал Россию к завершению специальной военной операции. Он заявил, что в противном случае у него "нет выбора", кроме как наложить новые санкции и пошлины. Политик также обратил внимание, что собирается сделать Владимиру Путину "большое одолжение".

Вместе с тем американский лидер отметил, что конфликт на Украине может подойти к концу двумя путями: легким и сложным. Первый он назвал более предпочтительным. Трамп подчеркнул, что не преследует цели навредить России, любит россиян и всегда сохранял хорошие отношения с Путиным.

