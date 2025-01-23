Депутат Шеремет: Трампу не стоит разговаривать с Россией языком силы

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Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал американского лидера Дональда Трампа не разговаривать с Россией с позиции силы, назвав это бессмысленным.

Парламентарий подчеркнул, что Трамп не является близким сторонником Москвы и общается исходя из интересов Вашингтона, которыми являются ослабление других стран и усиление США.

Шеремет добавил, что новому американскому президенту по силам прекратить военную конфронтацию на Украине, однако, помимо громких слов и призывов, никакой конкретики от него пока не поступало.

"Градус противостояния между нашими странами должен быть снижен, а мир вернуться в нормальное и прогнозируемое русло, с условиями для развития и процветания наших стран", – цитирует депутата РИА Новости.

Трамп ранее призвал Россию к завершению специальной военной операции. Он заявил, что в противном случае у него "нет выбора", кроме как наложить новые санкции и пошлины.

Президент США уточнил, что СВО необходимо завершить немедленно, так как при дальнейшем развитии конфликта будет только хуже. Также Трамп обратил внимание, что собирается сделать Владимиру Путину "большое одолжение".