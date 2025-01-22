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Президент США Дональд Трамп в силах остановить злонамеренную политику Вашингтона на Украине. Вместе с тем России нужно понять, что означает сделка в понимании нового главы Белого дома. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Он не ответственен за то, что США сделали на Украине в 2014 году, сделав ее антироссийской и подготовив к войне с нами, но сейчас в его силах остановить эту злонамеренную политику", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Полянский добавил, что Россия начала спецоперацию для того, чтобы положить конец "войне, которую Киев ведет против собственного народа с 2014 года". В связи с этим речь идет об устранении коренных причин кризиса, а не о какой бы то ни было территории. Дипломат подчеркнул, что люди имеют право сохранять свою идентичность.

Трамп ранее призвал Россию к завершению специальной военной операции. Он заявил, что в противном случае у него "нет выбора", кроме как наложить новые санкции и пошлины.

Кроме того, Трамп уточнил, что СВО необходимо завершить немедленно, так как при дальнейшем развитии конфликта будет только хуже. Также он обратил внимание, что собирается сделать Владимиру Путину "большое одолжение".

По информации СМИ, Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Президент США при этом будет лично контролировать ход переговорного процесса.