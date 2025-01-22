WSJ: Трамп поручил добиться прекращения конфликта на Украине за 100 дней

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Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Трамп будет лично контролировать ход переговорного процесса. Журналисты уверены, что в Белом доме "практически никто" не думает, что Келлог сможет добиться переговоров Москвы и Киева за такой срок.

Ранее американский лидер сообщал, что будет стараться завершить конфликт как можно скорее. По его информации, украинский президент Владимир Зеленский уже готов к переговорам.

Более того, Трамп выразил надежду на то, что Владимир Путин также готов к сделке. Президент США считает, что его контакт с российским лидером состоится очень скоро.

Между тем американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон поддерживает украинский режим, но конфликт необходимо завершить. При этом, по его словам, переговоры по урегулированию ситуации будут непубличными.

