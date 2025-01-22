Госсекретарь США Рубио: конфликт на Украине необходимо прекратить

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Вашингтон поддерживает Киев, но конфликт на Украине необходимо завершить, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на ABC.

Журналисты спросили Рубио, что он думает об обещаниях нового американского лидера Дональда Трампа прекратить конфликт в первый день правления. Госсекретарь назвал это сложным вопросом и призвал вернуться к прагматизму. При этом, по его мнению, возможные переговоры по урегулированию будут непубличными.

"Мы также должны вернуться к серьезности, и это тяжелая работа дипломатии. США должны сыграть здесь свою роль. Мы поддерживали Украину, но этот конфликт должен прекратиться", – высказался он.

Ранее Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации.

Ожидается, что российская сторона на переговорах с республиканцем потребует сохранить контроль над "почти 20% территории Украины", пишут журналисты. Помимо этого, Киев должен будет наложить ограничения на собственный военный потенциал и отказаться от планов вступить в НАТО.

