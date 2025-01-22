Трамп попросил Си Цзиньпина оказать содействие урегулированию на Украине

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что в недавнем телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином попросил его оказать содействие урегулированию украинского конфликта.

"Я сказал: "Нужно это урегулировать". Он не многое сделал на этом направлении. У него много власти. Как и у нас", – цитирует ТАСС американского лидера.

Трамп провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином 17 января. Официальные подробности разговора двух лидеров не приводились.

Вместе с тем, по информации СМИ, главы США и Китая обменялись мнениями по ключевым вопросам и договорились о создании стратегических каналов связи.

Эксперты отметили, что данный разговор задал тон по нормализации китайско-американских отношений. Кроме того, после сообщений о переговорах Трампа и Си Цзиньпина трейдеры сразу раскупили биржевые фонды, привязанные к китайским фондовым индексам.