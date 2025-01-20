GT: разговор Трампа и Си Цзиньпина задал тон отношениям США и Китая

20 января, 17:33Политика
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Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и избранного президента США Дональда Трампа задал тон отношениям между странами. Об этом пишет RT со ссылкой на Global Times.
Как говорится в материале издания, обмен мнениями по ключевым вопросам и договоренность о создании стратегических каналов связи свидетельствуют о том, что стороны надеются на достижение прогресса в отношениях между Китаем и США.
Кроме того, после телефонного разговора Трампа и Си Цзиньпина трейдеры сразу раскупили биржевые фонды, привязанные к китайским фондовым индексам. По мнению журналистов, это отражает ожидания в мире по нормализации китайско-американских отношений.
Ранее китайские СМИ рассказывали, что избранный президент США провел телефонные переговоры с председателем КНР. Подробностей разговора двух лидеров не приводилось.
Как, в свою очередь, отмечал представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, торговая война не принесет победы Китаю и США. По его мнению, экономическое сотрудничество выгодно обоим государствам.
В то же время противостояние КНР и Штатов в период президентского срока Трампа может превзойти по интенсивности холодную войну, указал профессор Эван Медирос. По его мнению, обе стороны считают, что имеют преимущество и могут нанести сопернику больше урона и выдержать больше ответных ударов.