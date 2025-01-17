Трамп заявил, что обсудил с Си Цзиньпином ситуацию с TikTok

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Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого они обсудили вопрос с соцсетью TikTok.

"Звонок был очень хорошим как для Китая, так и для США. Я ожидаю, что мы решим многие проблемы вместе и начнем немедленно", – написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

Также стороны обсудили торговые вопросы. Трамп выразил надежду, что Китай и США сделают все, чтобы мир стал более мирным и безопасным.

Ранее китайские СМИ рассказывали, что избранный президент США провел телефонные переговоры с председателем КНР. Подробностей разговора двух лидеров не приводилось.



TikTok грозит блокировка в США, если его материнская фирма ByteDance не сможет продать соцсеть в течение 1 года. Американские СМИ предположили, что Трамп планирует приостановить блокировку на 60–90 дней, чтобы успеть согласовать сделку по продаже или найти альтернативный вариант.

