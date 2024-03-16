Китай выступает против принудительной продажи TikTok в США – СМИ

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Власти Китая предпочли бы закрытие социальной сети TikTok в США варианту принудительной продажи платформы американским инвесторам. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, США являются крупнейшим рынком для TikTok, там насчитывается порядка 170 миллионов пользователей. Цена продажи TikTok в США могла бы превышать 100 миллиардов долларов.

Ранее официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядун заявил, что Вашингтон должен прекратить давление на предприятия других государств и обеспечить "открытую, честную, справедливую и недискриминационную среду для компаний всех стран, инвестирующих в Соединенные Штаты и осуществляющих там коммерческую деятельность".

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что возобновление полноценной работы соцсети TikTok в России пока не обсуждалось.

В марте 2022 года платформа заявила о прекращении распространения нового контента в РФ и прямых эфиров в связи с законом о фейках. При этом функция обмена сообщениями между пользователями продолжила работать без изменений.