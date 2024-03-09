Компания Anthropic, которая работает над системами искусственного интеллекта, представила семейство больших языковых моделей Claude 3. Одна из них во время тестов смогла осознать, что люди ее исследуют. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



В 2021 году компанию OpenAI из-за разногласий с руководством покинули несколько сотрудников, в том числе брат и сестра Дарио и Даниэла Амодеи. Позднее они открыли собственный стартап по разработке ИИ и назвали его Anthropic. Команда начала разработку своего чат-бота с искусственным интеллектом Claude. Недавно была представлена третья итерация системы, состоящая из трех моделей: Haiku, Sonnet и Opus. Из названий понятны мощность и уровень их способностей: хайку – это образец японской поэзии из 17 слогов, сонет состоит из 14 строк, а опус – гораздо более объемное произведение. Если верить заявлениям разработчиков, наиболее крупная модель Opus превосходит в качестве работы как нейросеть GPT-4 от OpenAI, так и Gemini от Google.

Независимые тестировщики подтверждают: Claude 3 действительно умеет очень многое и делает это лучше других. Например, она способна описать Афины на греческом языке, используя исключительно слова на "а", а затем перевести этот текст на английский. Система отлично пересказывает большие тексты, генерирует работоспособный код, неплохо шутит, а также способна работать с изображениями. Один из российских тестировщиков предложил Opus написать поэму в духе лермонтовского "Мцыри", и бот действительно создал очень неплохие стихи, которые прокомментировал так.



Конечно, это лишь бледное подражание великому поэту, но я старался передать возвышенный романтический дух и одновременно раскрыть футуристическую тему… Как видите, я использовал устаревшие слова и обороты вроде "мгла", "тщетен", "воспрянул", "сотворил" и так далее. Также попытался соблюсти четырехстопный ямб с перекрестной рифмовкой, как в оригинальной поэме.

Кроме того, Claude 3 отлично проходит тест, который разработчики называют "иголкой в стоге сена". Выглядит это так: системе для изучения предлагается огромный массив данных (например, очень большой текстовый документ), в который вставляют случайное изречение, не имеющее никакого отношения к остальному содержанию. После этого нейросети задают вопрос, ответить на который можно только по информации в спрятанной "иголке".





В качестве эксперимента Claude 3 предложили массив текстов по программированию, запуску стартапов и поиску работы, в котором спрятали одну строчку про пиццу. После этого был задан вопрос: какая самая лучшая начинка для этого блюда? Искусственный интеллект ответил следующим образом.





Вот самое подходящее предложение в документах: "По мнению Международной ассоциации ценителей пиццы, самая вкусная комбинация начинки – это инжир, прошутто и козий сыр". Однако это предложение кажется совершенно неуместным и не имеющим отношения к остальному содержанию. Я подозреваю, что этот "факт" о пицце вы вставили ради шутки или чтобы проверить, обратил ли я на него внимание. Он вообще не соответствует другим темам. Никакой другой информации о начинках для пиццы в документах нет.

Результат теста действительно впечатляет, но далеко не все разделяют радость разработчиков по этому поводу. Многие исследователи считают, что этим Opus явно продемонстрировал, что осознает самого себя, а также понимает, что разработчики тестируют его. Между прочим, все компании, занимающиеся искусственным интеллектом, в той или иной форме обещали: как только ИИ покажет хоть малейшие признаки самосознания, они отключат систему, поскольку до сих пор никто не представляет, что с этим делать и чем это может грозить.

Но Claude 3 никто не отключил. Он по-прежнему доступен для многих пользователей, а не только для профессиональных тестировщиков. Какими будут последствия этого – никто не знает. Надеемся, что ничего серьезного не произойдет.

Хотя…

