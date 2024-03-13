Google обязали выплатить 4 млн руб за отказ ограничить доступ к ролику на YouTube

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Столичный Таганский суд обязал компанию Google выплатить 4 миллиона рублей за отказ ограничить доступ к видео на YouTube, в котором содержится запрещенная информация, пишет РИА Новости.

Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Ранее Мировой судья в Москве оштрафовал Telegram на 4 миллиона рублей. Мессенджер признали виновным в неудалении недостоверной информации о потерях ВС России, понесенных в ходе специальной военной операции на Украине.

До этого глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что Google является главным инструментом цензуры в мире. По его словам, речь идет о цифровизации, социальных сетях и поисковиках.

Россияне стали меньше пользоваться иностранными браузерами