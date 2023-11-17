В военное время нужны цензура и жесткие действия власти – Песков

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В военное время нужны цензура и жесткие действия властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

По его мнению, сейчас очень жесткое время, которое требует жестких мер от власти.

"Я считаю, что, конечно, в военное время должна быть определенная цензура. И должны быть определенные правила, которые были бы неприемлемы в обычное мирное время, но сейчас они должны являться обязательным атрибутом", – заявил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что США и Украине необходимо признать, что победить Россию в зоне боевых действий не получится. Как он утверждает, у Запада все больше появляется усталость от конфликта на Украине, поэтому они уже не хотят выделять киевским властям деньги, вооружения и боеприпасы. Поэтому, по словам Пескова, Киев готов "плясать" перед Западом, чтобы хоть что-то получить.

Кроме того, Песков подчеркнул, что вера американского президента Джо Байдена в то, что Украина может вернуть утраченные территории, говорит о тупиковости позиции США и необходимости продолжения СВО.

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