Google оштрафовали на 800 тыс рублей за публикацию запрещенных материалов

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Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей корпорацию Google за публикацию информации, запрещенной к распространению в России. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что компанию признали виновной по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ за неисполнение обязанности по мониторингу для ограничения доступа к информации о производстве наркотиков, способах совершения самоубийства или материалам с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Изначально Google грозил штраф в размере до четырех миллионов рублей. Поводом послужила публикация в YouTube информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством РФ.

Закон о самоконтроле (статья 10.6 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации") действует с 1 февраля 2021 года. Согласно ему, соцсети должны осуществлять мониторинг и удалять запрещенную информацию, размещенную на их площадке.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал видеосервис TikTok на 800 тысяч рублей за нарушение закона о самоконтроле.

До этого мессенджер Telegram оштрафовали на четыре миллиона рублей за отказ удалить запрещенную в РФ информацию.

Уточняется, что мессенджер не принял меры по удалению недостоверной информации о Вооруженных силах РФ и данных, которые призваны дестабилизировать ситуацию в России и оправдать экстремистскую деятельность.