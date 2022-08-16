Telegram оштрафовали еще на 7 млн руб за отказ удалить инструкции по проведению диверсий

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Мессенджер Telegram получил второй за день штраф в размере 7 миллионов рублей за отказ удалить публикующий инструкции по проведению диверсий канал, сообщает ТАСС со ссылкой на Судебный участок мирового судьи № 422 города Москвы.

"Суд постановил признать виновным Telegram по части 4 статьи 13.41 ("Неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности") и назначил наказание в виде штрафа в размере 7 миллионов рублей", – заявил судья Тимур Вахрамеев.

Мессенджер привлекли к ответственности за отказ выполнить требование прокуратуры и удалить телеграм-канал, где публиковались инструкции по проведению диверсий на объектах железнодорожного транспорта в России и Белоруссии, которые могут осложнить проведение спецоперации на Украине.

Ранее Telegram оштрафовали на 4 миллиона рублей за отказ удалить раскрывающий персональные данные военных РФ – участников спецоперации на Украине бот.