Telegram грозит штраф до 8 млн рублей за неудаление запрещенного контента

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Мессенджер Telegram могут оштрафовать на восемь миллионов рублей по административному протоколу о неудалении запрещенного контента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Судебный участок мирового судьи № 422 города Москвы.

"В суд поступил протокол по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса информации с призывами к осуществлению экстремистской деятельности или материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних")", – сказали в участке.

Там уточнили, что заседание суда назначено на 16 августа. Максимальный штраф, предусмотренный частью 4 статьи 13.41 КоАП РФ, – восемь миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении компании "Ростелеком" за утечку личных данных клиентов. Компании может грозить штраф до 100 тысяч рублей.