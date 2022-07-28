Spotify оштрафован на 500 тысяч рублей за отказ локализовать данные в РФ

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Мировой суд в Москве оштрафовал на 500 тысяч рублей музыкальный сервис Spotify за отказ локализовать личные данные россиян, сообщает ТАСС.

"Суд постановил признать виновной компанию Spotify AB по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей", – отметили в суде.

За аналогичное правонарушение был оштрафован сервис Hotel.com. Размер штрафа составил 1 миллион рублей.

Также на 1 миллион рублей оштрафована американская компания Snap Inc., отказавшаяся локализовать данные российских пользователей на территории РФ.

Ранее стало известно, что за отказ локализовать личные данные россиян на 2 миллиона рублей была оштрафована компания Match Group, владеющая онлайн-сервисом для знакомств Tinder.