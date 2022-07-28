Суд в Москве оштрафовал WhatsApp на 18 млн рублей

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Суд в Москве оштрафовал мессенджер WhatsApp (принадлежит запрещенной в РФ и признанной экстремистской корпорации Meta Platforms) на 18 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные российских пользователей на территории России, сообщает ТАСС.

Компанию признали виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ. Эта часть предусматривает ответственность за повторное невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, хранения или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории страны.

Протокол в отношении компании составил Роскомнадзор.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал Google на 15 миллионов рублей за отказ локализовать в России данные пользователей. Компанию признали виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ. Помимо этого, штраф в размере 800 тысяч рублей был назначен мессенджеру Threema.