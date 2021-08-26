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Мессенджер WhatsApp впервые оштрафовали за отказ локализовать в РФ данные пользователей. Об этом сообщает Роскомнадзор.

"Решением суда WhatsApp был назначен штраф в размере 4 миллионов рублей по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ", – говорится в релизе.

В конце июля Мировой суд столицы зарегистрировал в отношении мессенджера WhatsApp административный протокол по статье "Нарушение законодательства РФ в области персональных данных" и направил его в суд. За данное нарушение предусмотрен штраф от 1 до 6 миллионов рублей.

Закон "О персональных данных" обязывает российские и зарубежные компании хранить личную информацию россиян исключительно на территории РФ. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России, если они осуществляют деятельность, направленную на территорию нашей страны.