Более 33 тыс кибератак совершено на пользователей WhatsApp с начала года

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Фото: depositphotos/rafapress
С начала года "Лаборатория Касперского" зафиксировала свыше 33 тысяч атак на пользователей WhatsApp посредством приложений и обновлений, замаскированных под мессенджер. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
По словам специалистов, некоторые пользователи устанавливают различные моды для WhatsApp для того, чтобы расширить его функционал. Однако некоторые программы содержат всплывающую рекламу, которую злоумышленники могут использовать в качестве лазейки для установки вредоносного кода. Оказалось, что один из модов содержит троян Triada, несмотря на то что выглядит безобидным.
"Мы рекомендуем устанавливать приложения только из официальных магазинов. Их функционал может быть менее широким, зато они не приведут с собой на устройство множество вредоносных файлов", – отметил эксперт по безопасности "Лаборатории Касперского" Игорь Головин.
Также в компании посоветовали проверять, какими разрешениями пользуются те или иные программы, установленные на устройстве.
Ранее специалисты Сбербанка выявили новый способ хищения денег. Мошенники объявляют о якобы организованных популярными мессенджерами розыгрышах денежных призов, привлекая россиян наградой в несколько тысяч долларов.
При этом для получения приза требуется оплатить комиссию за перевод в иностранной валюте: злоумышленники просят жертву ввести все данные банковской карты, трехзначный код с оборотной стороны, а затем подтвердить операцию кодом из СМС, тем самым мошенники получают доступ ко всем денежным средствам на карте.
Мошенники придумали схему обмана под видом изменения политики WhatsApp
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