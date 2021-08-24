Facebook тестирует новую функцию видео- и аудиозвонков

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Фото: depositphotos/weedezign
Специалисты социальной сети Facebook тестируют новую функцию, которая позволит пользователям совершать видео- и аудиозвонки через основное приложение. Раньше это можно было делать только в мессенджере. Однако новая возможность будет доступна только жителям США, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что сейчас пользователи Facebook с мобильных телефонов могут отправлять личные сообщения и пользоваться видеосвязью только с помощью отдельного приложения Messenger. В компании утверждают, что новая функция избавит людей от необходимости каждый раз переключаться между приложениями.
Ранее социальная сеть "ВКонтакте" объявила о перезапуске видеоплатформы. Теперь разрешена загрузка файлов размером до 256 гигабайт, просмотр видео и прямых эфиров в формате 4К и неограниченное количество зрителей в трансляциях.
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