Facebook отключил для аккаунтов из Афганистана функцию просмотра списка друзей

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Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Facebook отключил возможность просмотра списка друзей для аккаунтов из Афганистана, чтобы защитить местных пользователей от возможного преследования со стороны талибов (запрещенное в России террористическое движение "Талибан"). Об этом сообщил глава отдела политики кибербезопасности соцсети Натаниэль Глейхер.
"Мы временно убрали возможность просмотра списков друзей и поиска по ним для аккаунтов Facebook в Афганистане, чтобы помочь людям защититься от преследования. <...> Если вы находитесь вне Афганистана, но у вас есть друзья в этой стране, вы можете помочь защитить их, ужесточив свои настройки видимости", – написал он в Twitter.
Меры по обеспечению безопасности учетных записей пользователей из Афганистана также приняли Twitter и LinkedIn. Об этом сообщает агентство Reuters.
Представитель LinkedIn рассказал, что сайт временно скрыл связи афганских пользователей. В Twitter сообщили, что работают над ускорением обработки прямых запросов на удаление архивных твитов.
Ранее Facebook запретила контент, связанный с запрещенным в РФ движением "Талибан", в социальных сетях Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp.
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