Захарова назвала условия для исключения талибов из списка террористов

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Исключение запрещенной в РФ организации "Талибан" из списка террористов будет зависеть от ее конкретных действий и шагов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это вопрос, который вытекает из конкретных действий, шагов и политики, который не решается в теории, а вытекает из практики, об этом говорил и представитель президента РФ господин Кабулов, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров", – заявила Захарова на радио КП.

По ее словам, все будет мериться исходя из реальных действий. Захарова подчеркнула, что в России фиксируют заявления, которые делают талибы о неподдержании и нереализации экстремистской деятельности.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда в воскресенье, 15 августа, представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.

Официальный представитель катарского офиса "Талибана" Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в Афганистане.