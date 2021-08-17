Вице-президент Афганистана при Гани Амрулла Салех объявил себя и. о. главы государства

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Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что по Конституции является и. о. главы государства, учитывая отсутствие бежавшего из страны лидера Ашрафа Гани. Об этом он написал в своем Twitter.

"Согласно четким положениям Конституции, в случае отсутствия, бегства или смерти президента первый вице-президент исполняет его обязанности. Я нахожусь в Афганистане и законно исполняю эти обязанности", – сообщил он.

Также Салех выступил с призывом к согражданам присоединиться к сопротивлению. По его словам, Афганистан – это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на повстанцев Национального фронта освобождения Южного Вьетнама.

15 августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.