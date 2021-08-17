Западу проще всего было объявить Россию угрозой после событий в Афганистане – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Западу было проще всего вернуться к своей привычной риторике и в очередной раз объявить Москву угрозой, заявил заместитель главы российского МИД РФ Александр Грушко. Так дипломат прокомментировал заявления официальных лиц США и Евросоюза о России на фоне последних событий в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне американский президент Джо Байден заявил, что Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы США бесконечно тратили средства на Афганистан.
"Куда проще вернуться к истокам – объявить Россию угрозой. Хотели как лучше, получилось как всегда: надо перевернуть страницу, идти вперед, Китай, однако, беспокоит – вот, собственно, и вся история", – сказал Грушко.
По его словам, война в Афганистане стала неактуальной для Европы и США, поскольку она перестала приносить результаты.
"Не хотят, мол, афганцы жить мирно. Гробы идут. Триллион (долларов – Прим. ред.) потрачен в никуда", – заключил Грушко.
Ранее депутаты Европарламента призвали ЕС выработать новую стратегию по Афганистану, поскольку, по их мнению, Россия и Китай в этой ситуации могут "заполнить политический вакуум".
15 августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.
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