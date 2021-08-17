В Европарламенте опасаются усиления влияния РФ и Китая в Афганистане

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Россия и Китай в ситуации с Афганистаном могут "заполнить политический вакуум", считают депутаты Европарламента. В связи с этим они призвали ЕС выработать новую стратегию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ЕП.
Документ подписали глава комитета по международным делам Дэвид Макалистер, председатель комитета по развитию Томас Тобэ и руководитель делегации по отношениям с Афганистаном Пятрас Ауштрявичюс.
"Евросоюзу необходимо разработать новую стратегию по Афганистану <...> с учетом новых обстоятельств, учитывая, что Россия и Китай быстро попытаются заполнить политический вакуум", – говорится в заявлении.
В частности, Европарламент считает необходимым призвать Иран, Индию и Пакистан "сыграть конструктивную роль" в Афганистане.
Также в документе сказано, что вывод американских войск и войск НАТО из региона был поспешным, это поспособствовало краху афганских институтов и "неожиданно быстрому захвату власти" со стороны движения "Талибан" (запрещено в РФ).
В воскресенье, 15 августа, талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.
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