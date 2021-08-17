США намерены выделить беженцам из Афганистана до 500 млн долларов

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядился выделить до 500 миллионов долларов в качестве помощи беженцам из Афганистана. Об этом говорится в уведомлении на имя госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Такая помощь может предоставляться на двусторонней или многосторонней основе, в зависимости от ситуации, в том числе посредством взносов в международные организации и посредством финансирования других неправительственных организаций", – говорится в документе.

Ранее Байден заявил о достижении США своих целей в Афганистане. Он также добавил, что дальнейшее пребывание сил Соединенных Штатов в этой стране грозило бы потерями, а отказ от вывода войск означал бы эскалацию конфликта.

В воскресенье, 15 августа, талибы (запрещенное в России террористическое движение "Талибан") объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле.

После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что захват талибами Кабула стал неожиданностью для российской стороны.