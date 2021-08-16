Байден заявил о достижении США своих целей в Афганистане

16 августа, 23:24
Фото: depositphotos/BrandonSeidel
Целью операции Соединенных Штатов в Афганистане было предотвращение террористической атаки, цель достигнута. Об этом в понедельник, 16 августа, заявил американский лидер Джо Байден.
Он также добавил, что текущей целью Вашингтона остается предотвращение атак на территории США, а контртеррористические операции Америка может проводить в Афганистане без присутствия в стране.
Байден считает, что дальнейшее пребывание сил США в Афганистане грозило бы потерями, а отказ от вывода войск означал бы эскалацию конфликта, пострадали бы тысячи военных.
"Американские военные не должны гибнуть в войне, которую не хотят вести афганские силы. <...> США дали афганским войскам все, что им было нужно, но не смогли обеспечить волей к победе", – приводит слова Байдена РИА Новости.
Он также добавил, что армия этой страны "развалилась", а лидеры "сбежали". Американский лидер также заявил, что ситуация в Афганистане развивалась стремительнее, чем ожидали в Штатах.
Штаты окажут содействие в эвакуации из Афганистана граждан союзных им стран, добавил Байден.
Накануне талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
Официальный представитель катарского офиса "Талибана", запрещенного в РФ, Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в стране.
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что захват талибами Кабула стал неожиданностью для российской стороны.
Постпред Афганистана призвал остановить насилие и создать гуманитарный коридор
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