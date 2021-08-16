В МИД РФ назвали захват Кабула талибами неожиданностью

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Захват Кабула запрещенной в России террористической организацией "Талибан" стал неожиданностью для российской стороны, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"В известной степени да, он стал неожиданностью, поскольку мы исходили из того понимания, что афганская армия, какая бы она ни была, все-таки будет еще какое-то время оказывать сопротивление", – сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Также Кабулов назвал необоснованной позицию некоторых спикеров, которые утверждают, что передача власти талибам могла стать результатом неких договоренностей с Соединенными Штатами.
"Думаю, авторы таких придумок пытаются каким-то образом оправдать провал американцев в Афганистане и преподнести это как спланированную акцию. Считаю, что это совершенно необоснованно. Случилось так, как случилось", – отметил дипломат.
Он рекомендовал находящимся в Афганистане гражданам России не выходить из домов без необходимости и сохранять спокойствие в ожидании прояснения ситуации в стране.
Накануне талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
Официальный представитель катарского офиса "Талибана" Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в стране.
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