Представитель "Талибана" заявил, что война в Афганистане окончена

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Официальный представитель катарского офиса запрещенной в России террористической организации "Талибан" Мохаммад Наим заявил об окончании войны в Афганистане и отметил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в стране. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Война в Афганистане окончена. Мы достигли того, что должны иметь по праву, – свободы нашей страны и независимости нашего народа", – сказал он.

По словам Наима, целью талибов является обеспечение безопасности и победа над коррупцией в стране. Он подчеркнул, что движение гарантирует безопасность иностранных граждан и сотрудников находящихся в Афганистане дипмиссий, а также "любому афганскому политическому деятелю, который готов к диалогу".

До этого представители признанного террористическим и запрещенного на территории России движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.