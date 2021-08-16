Трамп предложил Байдену с позором уйти в отставку на фоне событий в Афганистане

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Фото: depositphotos/izanbar
Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, после того, что произошло в Афганистане, пора уйти в отставку, считает бывший американский лидер Дональд Трамп. Соответствующее заявление распространила в Twitter его представитель Лиз Харрингтон.
"Настало время, чтобы Байден с позором ушел в отставку за то, что он допустил в Афганистане, наряду с огромной волной COVID, катастрофой на границе, разрушением энергетической независимости и нашей пострадавшей экономикой", – сказал Трамп.
Ранее он также заявил, что действия Байдена в Афганистане войдут в историю как одно из величайших поражений.
В понедельник, 16 августа, США завершили эвакуацию сотрудников своего посольства в Кабуле на территорию аэропорта афганской столицы. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
"Мы можем подтвердить, что безопасная эвакуация всех сотрудников посольства в настоящий момент завершена", – приводит его слова ТАСС.
До этого Госдеп и Пентагон в совместном заявлении сообщили, что присутствие военных Соединенных Штатов в Афганистане в течение 48 часов будет увеличено до шести тысяч человек.
Ранее представители признанного террористическим и запрещенного на территории России движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
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