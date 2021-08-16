Более 60 государств призвали обеспечить безопасную эвакуацию граждан из Афганистана

Фото: AP Photo/Rahmat Gul

Гражданам Афганистана и иностранцам должна быть предоставлена возможность безопасно покинуть территорию страны, там должна поддерживаться спокойная ситуация, а дороги, аэропорты и пункты пересечения границ оставаться открытыми. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

Документ подписали более чем 60 стран, включая Канаду, Великобританию и государства Евросоюза.

"Те, кто располагает властью и полномочиями в Афганистане, несут ответственность по защите жизней и собственности, а также за немедленное восстановление безопасности и гражданского порядка. <...> Афганцы заслуживают жить в безопасности и в достоинстве. Мы, международное сообщество, готовы им помочь", – говорится в заявлении.

В понедельник, 16 августа, Соединенные Штаты завершили эвакуацию сотрудников своего посольства в Кабуле на территорию аэропорта афганской столицы.

До этого представители признанного террористическим и запрещенного на территории России движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.