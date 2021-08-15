Кабулов сообщил, что проведет телефонный разговор с талибами

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С понедельника спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов будет контактировать по телефону с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

"Буду с завтрашнего дня по телефону в контакте", – отметил он.

Ранее сообщалось, что боевики вошли в президентский дворец в афганской столице Кабул.

Как уточнили на телеканале CNN, в столицу боевики вошли мирно. По словам представителя движения Забиулла Муджахид, талибы получили просьбу войти в Кабул. В эфире телеканала Tolo News он также заявил, что они будут держать ситуацию с безопасностью города под контролем.

После вывода основной части войск США и НАТО из Афганистана движение "Талибан" начало масштабную операцию по установлению контроля над страной. Утром 15 августа представители радикалов перешли в наступление по всем направлениям на Кабул.

По данным телеканала Al-Arabiya, бывший министр внутренних дел страны Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал сообщил телеканалу TOLO News, что "Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем".