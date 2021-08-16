В Великобритании ожидают наплыв мигрантов из-за ситуации в Афганистане

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Захват власти в Афганистане запрещенной в России террористической организацией "Талибан" вызовет сильный наплыв мигрантов из этой страны по всему миру, заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

"Я полагаю, что мы увидим значительный поток мигрантов (из Афганистана. – Прим. ред.) по всему миру", – сказал он в эфире телеканала Sky News.

Уоллес добавил, что наплыв афганских беженцев уже отметили Турция, Пакистан и Индия.

Накануне талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Официальный представитель катарского офиса "Талибана" Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в стране.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что захват талибами Кабула стал неожиданностью для российской стороны.