Захарова заявила, что США игнорируют просьбы афганцев о помощи

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты игнорируют нарушения прав человека в Кабуле, а также просьбы афганцев о помощи с эвакуацией из страны.

"Вроде, репортажи из кабульского аэропорта идут в прямом эфире – афганцы штурмуют самолеты и просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении. И тишина. Принтер сломался или "ответственных" ищут?" – написала она в своем телеграм-канале.

Она напомнила, что, когда речь идет о частных случаях, Вашингтон регулярно призывает прекратить страдания и принять соответствующие меры против виновных, ссылаясь лишь на "данные СМИ и соцсетей", однако в случае с Афганистаном не видит нарушений прав человека.

Ранее сообщалось, что американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула после того, как толпа желающих покинуть Афганистан прорвалась на взлетно-посадочную полосу и попыталась по трапам попасть на вылетающие из страны самолеты. По данным источников, в результате стрельбы погибли несколько человек, несмотря на тот факт, что, по словам очевидцев, солдаты стреляли в воздух.

Накануне представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле.

После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

