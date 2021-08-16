В МИД РФ назвали "Талибан" более договороспособным, чем афганские власти

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Руководство запрещенного на территории России террористического движения "Талибан" является более договороспособным, в отличие от марионеточного правительства Афганистана. Такое мнение озвучил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире телеканала "Россия 1".

"Если сравнивать договороспособность коллег и партнеров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство", – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что для России важно соблюдение договоренностей по обеспечению безопасности ее посольства и ее союзников в Центральной Азии, которые талибы пока выполняют. Тем не менее Кабулов отметил, что российские власти продолжат следить за действиями "Талибана".

По его словам, в урегулировании ситуации в Афганистане по-прежнему остается востребованным формат расширенной "тройки", куда входит Россия, США, Китай и Пакистан. Именно эти страны, а также Иран способны не дать Афганистану скатиться в хаос или очередной этап гражданской войны, считает Кабулов.

Он также подчеркнул, что Россия вырабатывает собственную позицию по Афганистану и не ориентируется в этом вопросе на ЕС, который, как считает дипломат, уже совершил ошибку, "за которую расплачивается афганский народ".

Ранее Кабулов сообщил, что боевики движения "Талибан" взяли под охрану внешний периметр российского посольства в Кабуле. Дипломат уточнил, что посол Дмитрий Жирнов 17 августа встретится с руководством движения для обсуждения вопроса обеспечения безопасности дипмиссии в дальнейшем. По его словам, Жирнов поддерживает постоянный контакт с талибами.

Он также отметил, что Москва не будет спешить с официальным признанием власти талибов, однако при этом она не опасается, что "Талибан" станет новой версией запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", поскольку талибы долгое время сражались с ней.

