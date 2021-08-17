Глава МИД Китая заявил, что КНР и РФ должны защищать свои интересы в Афганистане

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Китай и Россия должны защищать свои законные интересы в Афганистане и оказывать взаимную поддержку друг другу, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщает RT.

"Во-первых, защищать законные интересы КНР и России в Афганистане, своевременно связываться по ситуации, оказывать взаимную поддержку друг другу, содействовать тому, чтобы "Талибан" (запрещен в России) брал на себя ответственность, обеспечивал безопасность граждан, учреждений и организаций России и Китая в Афганистане", – подчеркнул Ван И.

Глава МИД Китая также выразил мнение, что новый политический режим в Афганистане должен бороться с террористическими силами и сдерживать их.

Ван И добавил, что Пекину и Москве нужно убедить "Талибан" придерживаться мирной и дружественной внешней политики, а также умеренной и сдержанной политики в области религии.

Ранее депутаты Европарламента призвали ЕС выработать новую стратегию по Афганистану, поскольку, по их мнению, Россия и Китай в этой ситуации могут "заполнить политический вакуум".

Как рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, руководство "Талибана" является более договороспособным, в отличие от марионеточного правительства Афганистана.

Он подчеркнул, что для России важно соблюдение договоренностей по обеспечению безопасности ее посольства и ее союзников в Центральной Азии, которые талибы пока выполняют.

15 августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.