Политолог рассказал, что ждет Афганистан после прихода к власти "Талибана"

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Политолог Юрий Светов рассказал о последствиях, которые ожидают мир после прихода к власти в Афганистане запрещенной в РФ террористической организации "Талибан", сообщает радио КП.

По его мнению, последствия будут печальными, поскольку "Талибан" уже объявил, что возрождается Исламский Эмират.

"Это значит, что неминуемо появятся все правила поведения, регламентация мелочей жизни, которые "Талибан" уже однажды осуществил в стране и которые вызвали достаточно ожесточенное сопротивление", – сказал Светов.

Политолог усомнился в заявлении талибов о том, что группировка гарантирует безопасность дипломатическим консульствам и некоторые права женщинам, поскольку до сих пор непонятно, кто возглавит Афганистан.

"Неизвестно, не придут ли в эту власть те люди, которые будут брать реванш", – сказал он.

Светов также отметил, что сейчас большинство афганского населения приветствует приход талибов к власти, так как видит в них освободителей от вторжения иностранных интервентов. Другая часть боится, поскольку не знает, что с ними будет. Именно эти люди бегут из страны.

"Часть пойдет в Америку, как было во Вьетнаме. А часть рванет в соседние страны. Кто-то в Пакистан, кто-то в Индию. Но главным объектом являются бывшие советские республики. И Таджикистан, и Узбекистан уже в тревоге", – пояснил политолог.

Он считает, что Афганистан останется болевой точкой в нижнем "подбрюшье" России.

Накануне талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Официальный представитель катарского офиса "Талибана", запрещенного в РФ, Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в стране.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что захват талибами Кабула стал неожиданностью для российской стороны.